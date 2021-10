Einer Festbesucherin dauerte offenbar die Eingangskontrolle zum Bockenheimer Winzerfest zu lange, weshalb sie mit einem Security-Mitarbeiter in Streit geriet. Wie die Polizei mitteilte, soll sie ihn mit einer Bierdose an den Kopf geschlagen haben, weshalb sie der Sicherheitsdienst bis zum Eintreffen der Polizei auf dem Boden fixierte. Beide Beteiligte erlitten dabei leichte Wunden am Kopf, die durch den Rettungsdienst versorgt wurden. Die Frau erhielt schließlich einen Platzverweis. Außerdem sei es laut Polizeibericht noch zu einigen weiteren kleineren Einsätzen gekommen. So musste das Ordnungsamt am Freitagabend wegen „Wildpinklern“ gerufen werden, außerdem kam es zu einer Körperverletzung durch Faustschlag zwischen zwei abreisenden Festbesuchern. Samstagnacht musste einem jungen Mann ein Platzverweis erteilt werden, nachdem er bei Schmierereien an einem Toilettenwagen ertappt wurde. Diese ließen sich jedoch wieder entfernen, so die Polizei. Das Fest sei aber insgesamt friedlich verlaufen und war an beiden Tagen gegen 1.30 Uhr beendet.