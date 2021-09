„In 364 Tagen sind wir wieder unten.“ Voller Optimismus blickt der Dürkheimer Schausteller Daniel Beisel (rechts im Bild mit von links Christian Keller, Michael Babitsch und David Beisel) auf den Wurstmarkt 2022. Bis es so weit ist, können Gäste bis zum „Nachmarkts-Montag“ am 20. September im Winzerdorf auf dem Schlossplatz ein wenig Wurstmarkt-Luft schnuppern. Dafür sorgen Dürkheimer Schausteller und Gastronomen. „Es ist zwar nur ein kleines Trostpflaster für das, was wir heute eigentlich eröffnen wollten. Aber es ist total schön geworden“, sagte Bürgermeister Christoph Glogger (SPD) am Freitag – dem Tag, an dem eigentlich der Wurstmarkt 2021 beginnen sollte. „Typisches Wurstmarkt-Wetter“, befand Beigeordneter Karl Brust (SPD). Wie Wirtschaftsförderer Marcus Brill sagte, werden an den elf Festtagen Weine von 28 Wurstmarktwinzern auf dem Schlossplatz ausgeschenkt. Das Winzerdorf ist an Wochentagen ab 15 und an Wochenenden ab 11 Uhr bis 22 Uhr geöffnet, es gelten die Corona-Regeln für die Außengastronomie. Die Geschäfte sind am Samstag bis in die Abend geöffnet, dazu gibt es Auftritte der Musikschule.