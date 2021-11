Philipp Kuhn hat Deutschlands besten trockenen Riesling produziert. Der Laumersheimer Winzer ist stolz, dass er in den vergangenen Jahren mit seinem Weingut so viel erreicht hat. „Der Riesling ist ja so etwas wie die heilige Kuh der Winzer“, sagte er gestern Abend, nachdem er in Mainz bei der Präsentation des „Vinum Weinguide Deutschland 2022“ als Preisträger ausgezeichnet worden war. „An dem Wettbewerb beteiligen sich alle renommierten Weingüter des Landes“, so Kuhn. Da sei es schon ein „kleiner Ritterschlag“, als Pfälzer ganz oben auf dem Treppchen zu stehen. Zum fünften Mal in Folge Vinum-Riesling-Champion geworden zu sein, sei für ihn eine Ehre. Philipp Kuhn freut sich, dass seine trocken ausgebauten Rieslinge beim Publikum und bei den Fachleuten so gut ankommen. Die Auszeichnung zeige, dass er in seinem Weingut mit seiner Leidenschaft und seinem Handwerk auf einem guten Weg sei. „Ein bisschen Glück ist natürlich auch dabei“, sagte er. Aber gerade in diesem Jahr, nach dem schwierigen Herbst mit seiner mühsamen Ernte, freue er sich besonders über den Erfolg.