Ein Winzer hat am Dienstagnachmittag bei der Arbeit im Weinberg einen Teil einer Bombe gefunden. Der Mann aus dem Wormser Stadtteil Weinsheim alarmierte die Polizei, diese nahm Kontakt mit dem Kampfmittelräumdienst auf. Letzterer habe nach Rücksprache mit den Beamten am Ort des Geschehens Entwarnung gegeben, so die Polizei. Es habe sich um einen Teil einer Stabbrandbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gehandelt, der für sich nicht mehr gefährlich gewesen sei. Die Polizei stellte den verrosteten Klumpen sicher, um ihn an den Kampfmittelräumdienst zu übergeben.