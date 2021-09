Die Erweiterung des Gewerbegebiets „Kirchenweg“ am Ortseingang von Winzeln nahe der Firma Wakol schreitet voran; der Bebauungsplan nimmt Formen an.

Das Areal ist laut Stadt etwa fünf Hektar groß und wird derzeit teilweise landwirtschaftlich genutzt. Ein Teil der betroffenen Grundstücke gehört der Stadt, ein Teil ist Firmenbesitz. Wie am Montag im Hauptausschuss deutlich wurde, muss die Stadt einen vorhandenen Feldweg verlegen, damit sie weiter ihr Regenrückhaltebecken auf dem Gelände erreichen kann.

Fragen nach Kreisel und Radweg

Annette Sheriff (Grüne) wollte wissen, ob in diesem Zusammenhang ein Kreisel am Ortseingang von Winzeln gebaut wird. Tobias Semmet (CDU) regte an, bei der Gelegenheit den bei Wakol endenden Radweg weiter nach Gersbach zu führen und damit eine Lücke im Radwegenetz zu schließen. „Das ist eine einmalige Chance“, so Semmet.

Stadtplaner Karsten Schreiner antwortete in Richtung Sheriff und Semmet, beides sei denkbar, aber nicht Gegenstand dieser Beratung im Hauptausschuss. Als nächstes berät erneut der Stadtrat über die Erweiterung, dann sollen die Planunterlagen öffentlich ausgelegt werden.