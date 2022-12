758 Teilnehmer überschritten beim Auftakt der 39. Winterlauf-Serie in der Südpfalz am Sonntagmorgen bei eisigen Temperaturen die Ziellinie. Die 10-Kilometer-Strecke bewältigte der bis dato unbekannte Yihun Fantahuhn Gezahign (LCO Lorsch) am schnellsten, der 19-jährige Äthiopier siegte in 31:02 Minuten. Den Sprint um Platz zwei entschied Maximilian Walter (Engelhorn Sports Team/31:14 Minuten) gegen Julian Beuchert (LAZ Mosbach-Elztal/31:15 min) für sich.

Bei den Frauen wurde Sophia Kaiser (LG Region Karlsruhe) ihrer Favoritenrolle gerecht. Die 26-Jährige gewann in 34:40 Minuten vor ihrer Vereinskollegin Amelie Svensson (35:02 min.) und der jungen Marie Kraft (TSG Heilbronn/35:46 min.).

Fortgesetzt wird die Rheinzaberner Serie am 15. Januar mit dem Lauf über 15 Kilometer sowie am 12. Februar, wo der 20-Kilometer-Lauf den Abschluss bildet.