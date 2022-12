In Rheinland-Pfalz und der Pfalz kann es am heutigen Mittwoch nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zu Schneefall und Glätte kommen. In Ludwigshafen lag am Mittwochmorgen bereits eine dünne Schneedecke. Laut DWD-Vorhersage bleibt es am Vormittag stark bewölkt. Gebietsweise kann es demnach zu leichtem Schneefall kommen. Am Nachmittag lockert es von Nordwesten her teilweise auf. Der Wetterdienst rechnet mit Tagestemperaturen im Bereich von -4 bis 1 Grad, in Hochlagen könne es bis -5 Grad kalt werden.

Die Nacht zum Donnerstag bleibt laut DWD überwiegend bewölkt, leichter Schneefall im Süden des Landes sei nicht ausgeschlossen. Die Tiefsttemperaturen liegen voraussichtlich zwischen -3 und -10 Grad. Örtlich kann es zu Glättegefahr kommen.