Rund 20 Kameraden der Feuerwehren in der Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen mussten in der Nacht auf Samstag mehrmals wegen des Wintereinbruchs ausrücken. Wie Wehrleiter Stefan Zöller mitteilte, kam es ab zirka 22.30 Uhr zu einem rund einstündigen Stromausfall in Dudenhofen. Im Wald zwischen Speyer, Dudenhofen, Böhl-Iggelheim und Schifferstadt brachen Äste aufgrund der Schneelast ab, und es stürzten mehrere Bäume um - unter anderem auch auf die Fahrbahn der Landes- und der Kreisstraße. Die Straßen wurden laut Zöller gesperrt und sollen am Samstag im Laufe des Tages freigeräumt werden. Weil die B9 bei Speyer an diesem Wochenende aufgrund von Bauarbeiten in Fahrtrichtung Süden gesperrt ist, wollten dem Wehrleiter zufolge bereits nachts einige Autofahrer über die Vierwegekreuzung ausweichen, was aufgrund der kurzfristigen zusätzlichen Sperrung nicht möglich ist. "Es waren keine dramatischen Einsätze, aber sie waren für diese Jahreszeit ungewöhnlich", fasste Zöller zusammen.