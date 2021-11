Pünktlich zum ersten Adventswochenende erwartet der Wetterexperte Christian Müller vom Wetterbüro „Klima-Palatina“ einen kleinen Wintereinbruch in der Pfalz. Dank eines Tiefs, das am Wochenende für Niederschläge sorgt, sei im Pfälzerwald und im Bergland in Lagen oberhalb von 400 Metern Schnee möglich, sagt Müller. Die Temperaturen sollen dort maximal auf minus 2 bis 0 Grad Celsius ansteigen und durchweg für eine weiße Landschaft sorgen. In Gipfellagen ist demnach eine geschlossene Schneedecke möglich. Einen noch deutlich früheren Schneefall in der Pfalz gab es bereits am 27. Oktober 2012. Den Allzeit-Rekord hält bis heute der 22. September 1931 mit Schneefall auf der Kalmit in 673 Metern Höhe.

Mildes Wetter zur Wochenmitte

Während es am Freitag zunächst noch meist trocken bleiben dürfte, wird bereits in der kommenden Nacht und am Samstag von Westen her zeitweise Schnee und in den Niederungen Schneeregen erwartet. Ab Samstagmorgen sollten sich Autofahrer deshalb in höheren Lagen auf mögliche Einschränkungen im Verkehr einstellen, rät der Experte. In den Niederungen erwartet Müller Temperaturen von 3 bis 4 Grad und rechnet dort vor allem mit Schneeregen, der entlang des Rheins eher als normaler Regen herunterkommen werde. Das nasskalte Wetter soll bis Dienstag andauern. Dann soll es wieder milder werden.

Laut den Pfälzer „Wetterfröschen“ soll sich die feucht-kalte Witterungsperiode noch bis zum Dienstag nächster Woche in der Pfalz halten, doch zum Dezemberstart am Mittwoch wird es dann kurzzeitig stürmisch, regnerisch und spürbar milder. Dann sollte auch der derzeit sehr niedrige Rheinwasserstand wieder ansteigen.