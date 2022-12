Eine weiße Decke liegt über der Pfalz und fängt bei den kleinsten Sonnenstrahlen an zu glitzern. Wunderschön – aber auch gefährlich. In den vergangenen Jahren mussten rund um Kalmit und Donnersbergkreis Straßen und Parkplätze gesperrt werden, da vor lauter Autos von Ausflüglern kein Durchkommen mehr war. Auch Rettungsfahrzeuge kamen teilweise nicht mehr an ihr Ziel. Haben die Ordnungsämter und Verkehrsbetriebe daraus gelernt? Zum Artikel.

Pfälzerwald-Newsletter

Aktuelle Nachrichten rund um den Pfälzerwald und Ausflugs- oder Wandertipps jeden zweiten Donnerstag kostenlos in Ihrem E-Mail-Postfach. Einfach unter rheinpfalz.de/pw anmelden. Pfälzerwald-Nachrichten außerdem unter rheinpfalz.de/pfälzerwald.