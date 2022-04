Wintereinbruch im April: Das ist in der Pfalz passiert

Stundenlanger starker Schneefall hat in der Pfalz und angrenzenden Gebieten den Verkehr lahmgelegt und viele Bäume umstürzen und Äste abbrechen lassen. Wir fassen die Ereignisse hier zusammen. Zum Artikel – In Bad Dürkheim gab es durch den Schnee einen spektakulären, funkenschlagenden Kurzschluss an einer Freileitung – wir haben davon ein Video: Zum Artikel – Bei Lambrecht rettete die Feuerwehr eine Familie mit einem einjährigen Baby aus ihrem im Schnee stecken gebliebenen Auto: Zum Artikel

Lewentz und Dreyer erwarteten keine Katastrophe

Vor dem Untersuchungsausschuss „Flutkatastrophe“ wird deutlich: Ministerpräsidentin Malu Dreyer und Innenminister Roger Lewentz hatten am Abend des 14. Juli keine Vorstellung von dem, was sich bei der Sturzflut abspielte. Zum Artikel

Sirenen sorgen für Misstöne

Wie warnt man die Bevölkerung bei einer Katastrophe am effektivsten? Mit einer mobilen Sirenenanlage oder einer stationären Sirene? In der Südwestpfalz hat sich eine Verwaltung für eins der Verfahren entschieden - und stößt auf Widerspruch. Zum Artikel

Kommentar: Wir bestimmen, wie unsere Welt von morgen aussehen wird

Deutschland ist drauf und dran, wegen des Kriegs in der Ukraine Spielregeln über Bord zu werfen, die wir uns nicht ohne Grund gegeben hatten. Zeit zum Innehalten, meint RHEINPFALZ-am-Sonntag-Redakteur Michael Konrad. Zum Artikel

Seltene Haustiere können Besitzer vor Probleme stellen

In Corona-Zeiten erfreuen sich Heimtiere wachsender Beliebtheit. Neben Hunden oder Katzen halten inzwischen auch immer mehr Exoten Einzug in den Wohnzimmern. Doch längst nicht jeder Besitzer weiß, wie man die Tiere artgerecht hält – oder welche Bürokratie auf ihn zukommt. Zum Artikel

Frau verprügelt: Mann gefasst und zum zweiten Mal freigelassen

Er hat die Polizei in zwei Bundesländern fast die gesamte Woche beschäftigt: Ein 58-Jähriger, der am Montag seine Ehefrau in Schönenberg-Kübelberg verprügelt haben soll. Nun wurde er gefasst – und wieder laufen gelassen. Wir haben nachgefragt warum. Zum Artikel

Ratgeber: Das ist zu tun, wenn der Preis nach der Bestellung steigt

Starke Inflation und lange Lieferfristen für manche Waren – das kann dazu führen, dass Händler den Preis erhöhen, während man auf das Bestellte wartet. Unter Umständen dürfen sie das auch. Da lohnt sich ein Blick ins Kleingedruckte. Zum Artikel

Boris Beckers Absturz: Tragödie nach Triumph

Das Drama um Boris Beckers Insolvenzverfahren hat ein vorläufiges Ende: Schuldspruch in London. Der Ex-Tennis-Titan aus der Kurpfalz ist am Tiefpunkt seines bisherigen Lebens. Ein ausführliches Porträt. Zum Artikel