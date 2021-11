Das für den kommenden Neujahrstag geplante Winter Game der Deutschen Eishockey-Liga zwischen den Kölner Haien und den Adlern Mannheim im Fußballstadion der Domstadt muss wegen der Corona-Pandemie verschoben werden. Gastgeber Köln peilt nun einen Termin im Dezember 2022 an, bereits gekaufte Eintrittskarten bleiben gültig. „Die Dynamik der letzten Tage“, so Haie-Geschäftsführer Philipp Walter, „zwingt uns zu dieser sehr schweren und bitteren Entscheidung.“ Das Winter Game findet nach nordamerikanischem Vorbild stets vor großer Kulisse unter freiem Himmel in einem Stadion statt. Am 7. Januar 2017 waren die Adler Gastgeber in der Sinsheimer Arena, damals gegen die Schwenninger Wild Wings.