Ein 29-jähriger Mann aus Winnweiler hat sich am Freitag in einen Einkaufsmarkt der Gemeinde geweigert, einen Mund- und Nasenschutz zu tragen und sich mit der Polizei angelegt. Nachdem die Beamten dem Mann in der Nähe des Marktes, in dem der 29-Jährige bereits Hausverbot hatte, einen Platzverweis für das Geschäft erteilt hatten, erklärte der angetrunkene Mann, diesem nicht nachkommen und den Markt erneut aufsuchen zu wollen. Da er keine Ausweispapiere bei sich trug, wurde er zur Überprüfung seiner Personalien zu der von ihm angegebenen Wohnadresse gebracht. Dort bedrohte er die Polizeibeamten schließlich mit einem Küchenmesser und leistete bei der Ingewahrsamnahme Widerstand. Ihm wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen, bis er wieder nüchtern war, blieb er in polizeilichem Gewahrsam.