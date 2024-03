Zum Jubiläum wird das Windsberger Dorffest stark verändert. 29 Jahre lang wurde die als „Worschdzippelfest“ bekannte Sause in der Hochwaldstraße veranstaltet. Nun zieht das Fest zur Sängerhalle und in die angrenzende Römerstraße um. Ortsvorsteherin Stefanie Eyrisch, die auch Vorsitzende des Fördervereins Dorfgemeinschaft ist, begründete den Umzug in der Ortsbeiratssitzung am Dienstag mit der geringeren Anzahl an Vereinen, die teilnehmen – und mit der Topographie. Das starke Gefälle der Hochwaldstraße habe den Vereinen immer einiges an Organisation abverlangt. Auch sei es mit jetzt nur noch fünf Vereinen schwierig geworden, die lange Festmeile ohne Lücken zu bespielen. Auf dem neuen Festplatz würden nur noch zwei Getränkestände maximal nötig sein. Der große Bühnenwagen der Stadt könne auch wieder eingesetzt werden, da der Platz eben sei. Das Worschdzippelfest wird in diesem Jahr am 20. und 21. Juli stattfinden.