In den kommenden Wochen werden die Bauteile für die neuen Windräder im Windpark Einöllen angeliefert. Die Schwertransporte kommen aus Fahrtrichtung Sien und fahren über die B 270 nach Wolfstein und die L 384 Richtung Hefersweiler beziehungsweise zum Umladeplatz in der Hauptstraße von Wolfstein. Durch die Transporte kann es laut Kreisverwaltung zu Verkehrsbeeinträchtigen und kurzfristigen Sperren kommen. Die Behinderungen sind vorwiegend in der Nacht zu erwarten; zwischen dem Umladeplatz Wolfstein und Hefersweiler sowie Richtung Einöllen könne es auch tagsüber zu kurzfristigen Sperren kommen. Die Transporte dauern voraussichtlich bis Februar 2021.