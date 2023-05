Dem für die Stadt Landau und dem Landkreis SÜW zuständigen Gesundheitsamt ist ein Fall von Windpocken gemeldet worden. Aus Datenschutzgründen gibt es keine Angaben zur Person, allerdings den Hinweis, dass die Virusinfektion nach einem Konzertbesuch in Edesheim diagnostiziert wurde. Die Veranstaltung war am 13. Mai. Wer zwei Mal gegen Windpocken geimpft ist oder die Erkrankung bereits hinter sich hat, ist in der Regel vor einer Ansteckung geschützt, merkt das Gesundheitsamt an. Allen anderen rät sie, Kontakte zu vermeiden und den Arzt zu konsultieren, wenn bei ihnen für die Erkrankung typische Symptome auftreten, zum Beispiel ein juckender Ausschlag am Körper und Fieber. „Windpocken sind hochansteckend und können selbst über Abstände hinweg von Mensch zu Mensch übertragen werden“, heißt es in der Presseerklärung.

Nach Angaben der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung werden die Viren meistens durch das Einatmen von winzigen Speicheltröpfchen aufgenommen, die Erkrankte beim Atmen, Husten, Niesen oder Sprechen in der Luft verbreiten. Fast jeder Kontakt zwischen einer ungeschützten Person und einem an Windpocken Erkrankten führe zu einer Ansteckung. Besonders ansteckend sei auch die Flüssigkeit der Bläschen, wenn diese platzten. So könnten die Viren beim Kratzen des Ausschlags oder der Krusten an Hände gelangen und dann von Hand zu Hand weitergegeben werden. Von den Händen würden die Viren leicht auf die Schleimhäute von Mund oder Nase übertragen.

Durch Impfungen sind Windpocken in Deutschland zwar seltener geworden. Dennoch gehören sie noch zu den häufigsten Infektionskrankheiten.