Die CDU-Opposition im Landtag will die Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP in Rheinland-Pfalz dazu bringen, schneller als geplant Flächen für Windkraftanlagen auszuweisen. Dazu werde die Union einen Änderungsantrag zum Gesetzentwurf mit dem sperrigen Namen „Landeswindenergiegebietegesetz" in der nächsten Plenarsitzung des Landtags am 13. und 14. März einbringen. Das sagte der Bad Dürkheimer CDU-Abgeordnete Markus Wolf der RHEINPFALZ. „Damit hätten die Projektierer von Windkraftanlagen schneller Planungssicherheit und die Umsetzung wäre früher möglich", lautet seine Begründung.