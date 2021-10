Die Diskussion um Windkraft im Pfälzerwald spaltet die Pfälzer in zwei Lager. Die Gegner argumentieren, das Landschaftsbild werde zerstört und Arten würden gefährdet. Die Befürworter führen den Klimaschutz ins Feld. Schon lange gab es nicht mehr so viel öffentlich ausgetragenen, teils erbittert geführten Streit. Ursache ist die von der neuen Landesregierung angekündigte Aufweichung des Postulats, im Pfälzerwald keine Windkraftanlagen aufzustellen. Seither avanciert das Waldgebiet zu einem Schlachtfeld der mehr oder weniger sachlichen Argumente für oder gegen diese Anlagen. Aber wie groß ist eigentlich das Potenzial?

In den Kern- und Pflegezonen – also dort, wo man noch am ehesten von unberührter Natur sprechen kann – will auch die Landesregierung nicht am Schutzstatus des Pfälzerwaldes rühren. Das Biosphärenreservat sei für Windkraft ausgeschlossen, betont ein Sprecher der rheinland-pfälzischen Energieagentur in Kaiserslautern auf Anfrage. Infrage kämen lediglich die sogenannten Entwicklungszonen. Diese befinden sich entlang von Autobahnen und Bahntrassen und auf ehemaligen Militärgeländen, also dort, wo ohnehin schon Eingriffe stattfanden. Im Koalitionsvertrag sei eine Kann-Option für diese Flächen zur Öffnung für Windkraft enthalten.

Es wurden unterschiedlichste Zahlen genannt, wie viele Anlagen tatsächlich in den Forst gesetzt werden könnten – von 10 Stück bis knapp 500. Nur keine des zuständigen Mainzer Ministeriums: Dieses äußert sich zu dem Thema nicht.

