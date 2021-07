Erstmals ist in Blieskastel der „Runde Tisch Klimaschutz“ zusammengekommen. Gut 30 Vertreter aus Kommunalpolitik, Bevölkerung und Umweltverbänden sollen hier bis Jahresende Ideen für mehr Klimaschutz im Biosphärenreservat Bliesgau entwickeln. Auslöser für die Gesprächsrunde war die kontroverse Diskussion um mögliche Windkraftgebiete in und um Blieskastel. Die damaligen Pläne, so Bürgermeister Bernd Hertzler (SPD), seien inzwischen vom Tisch. Man werde „nicht leichtfertig wertvolle kommunale Waldflächen“ in den Entwicklungszonen des Reservats für erneuerbare Energien abstellen. Hertzler sagt, er erwarte jetzt „konkrete, umsetzungsorientierte Empfehlungen, die von Rat und Verwaltung der Stadt Blieskastel in konkretes Handeln umgesetzt werden können“.