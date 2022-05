Der Anteil des nachhaltig erzeugten Stroms soll sich bis 2030 von 41 auf mindestens 80 Prozent verdoppeln. So will es die Bundesregierung. Und – was viel schwerer wiegt – das wäre die richtige Antwort auf Putins Angriffskrieg in der Ukraine. Doch Strommühlen bringen nicht nur grüne Energie, sondern auch viel Lärm und tote Tiere. Wie man die Anlagen lautlos wie die Eulen macht und sie darauf trimmt, Fledermäusen oder Vögeln aus dem Weg zu gehen, daran arbeiten die Forscher. Mehr zum Thema