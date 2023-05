CDU macht Wind um Windkraft

Braut sich in Mörlheim Ungemach zusammen? Zumindest verheißt der Ton einer Auseinandersetzung nichts Gutes. Es geht um Windkraft. Die CDU befragt die Bürger und lässt an den Grünen kein gutes Haar, vor allem an Beigeordnetem Lukas Hartmann nicht.

Altbau wird Effizienzhaus

Auch ein sehr einfaches Mehrfamilienhaus kann zum Energiesparhaus werden. Wie das geht, machen zwei Brüder im Horst vor. Das (angebliche) Verbot von Gasheizungen schreckt sie nicht. Die Nachbarschaft beobachtet voll Spannung, was passiert.

Konflikt um Seelsorgerin geht weiter

Pfarrerin Margarete Lingenfelder will ihre Pfarrstelle im Süden des Landkreises SÜW zurück. Sie strengt deswegen einen Prozess an. Der Richter sieht aber keine Möglichkeit der Rückkehr. Die Seelsorgerin bemüht jetzt die nächste Instanz – sie hat dabei aber wohl die aktuellen Entwicklungen übersehen.

Physiotherapeut wird zum Wiederholungstäter

Landauer Gericht verurteilt Mann aus der Südpfalz wegen wiederholten sexuellen Übergriffs an einer Patienten, ein Berufsverbot verhängt es jedoch nicht.

Alarm im US-Depot: Pläne in der Schublade

Nachdem ein Gefahrstofflager im US-Depot erweitert wurde, ist ein neuer spezieller Alarmierungsplan erstellt worden, der mit den Amerikanern abgestimmt wird. Daneben gibt es noch eine allgemeine Verordnung. Was die im Gefahrenfall vorsieht.

Händlerverband droht das Aus

Wenn sich keine Nachfolger für den Vorstand der GWL finden, könnte ihr das Aus drohen. Immer mehr Arbeit und neue Geschäftsfelder im Betrieb lassen kaum noch Zeit fürs Ehrenamt. So braut Apotheker Michael Walch seit Kurzem Antibiotika-Säfte selbst. Wie geht es mit der Germersheimer Wirtschafts- und Leistungsgemeinschaft (GWL) weiter?