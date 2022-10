Windkraftanlagen spielen bei der Energiewende eine zentrale Rolle. Doch der Ausbau kommt nicht recht voran. So tut sich bei der Windenergie die Nord-Süd-Schere immer weiter auf. Im Norden der Republik wird durch Windkraft viel Ökostrom erzeugt, im Süden wenig. „Besorgniserregend“ findet das der Bundesverband Windenergie. Denn die heutigen Genehmigungsverfahren bilden den Zubau von Anlagen in der Zukunft ab. Die Bundesländer, in denen in der Vergangenheit schon vergleichsweise wenige neue Anlagen gebaut wurden, würden folglich auch in Zukunft schwächeln.

Nach Angaben des Bundesverbandes Windenergie ist der Bau einer neuen Windenergieanlage eine zeitraubende Angelegenheit. Vom Antrag auf Genehmigung bis zur Inbetriebnahme der Anlage dauert es demnach fünf bis sieben Jahre – je nach Bundesland und Bauzeit.

In Rheinland-Pfalz, beispielsweise, dauert allein das behördliche Genehmigungsverfahren im Durchschnitt länger als zwei Jahre und vier Monate, fast ein halbes Jahr länger als im Bundesdurchschnitt.

