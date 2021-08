[Aktualisiert 8.56 Uhr] Menschen in Rheinland-Pfalz müssen sich in den nächsten Tagen auf Wolken, Regen und Wind einstellen. Es bleibt bis Mitte der Woche wechselhaft, eine Kaltfront bringe etwas kühlere Luft mit, sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Montag.

Zudem warnt der Wetterdienst vor Windböen in Teilen der Pfalz. Betroffen sind am Montag demnach die Stadt und der Kreis Kaiserslautern, Zweibrücken, der Kreis Kusel, Pirmasens und der Kreis Südwestpfalz, die Kreise Bad Dürkheim und Südliche Weinstraße sowie der Donnersbergkreis. Die Warnung (Stufe 1 von 4) gilt für den Zeitraum von 10 bis 20 Uhr.

Freundlicher am Donnerstag

Für Rheinland-Pfalz rechnet der DWD am Dienstag und Mittwoch mit meist starker Bewölkung, die gelegentlich auflockert. Dazu wechseln sich trockene und regnerische Abschnitte im Tagesverlauf ab. Am Dienstag liegen die Höchstwerte bei 21 Grad in Richtung Pfalz, am Mittwoch bei 22 Grad. Lokal könnten einzelne starke Böen aufziehen.

Donnerstag wird das Wetter den DWD-Angaben zufolge allmählich etwas freundlicher: Dann zeige sich neben dichter Wolken auch mal die Sonne, die Temperaturen klettern auf bis zu 24 Grad.

Der Montag soll zunächst mit wechselnder Bewölkung starten, bevor am Nachmittag bei Werten zwischen 17 und 24 Grad in der Pfalz schauerartiger Regen über die Länder zieht. Es sei recht windig, vereinzelt könnten auch stürmische Böen aufziehen, wie die Meteorologin berichtete.