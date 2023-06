Alexander Zverev hat bei der Auslosung für Wimbledon eine machbare Aufgabe zugeteilt bekommen. Der Tennis-Olympiasieger bekommt es beim dritten Grand-Slam-Turnier der Saison zum Auftakt mit dem niederländischen Qualifikanten Gijs Brouwer zu tun. Im Achtelfinale könnte es für Zverev zu einem Duell mit dem Weltranglisten-Ersten Carlos Alcaraz aus Spanien kommen. Das ergab die Auslosung in London am Freitag. Zverev ist beim Rasen-Klassiker bislang noch nie über das Achtelfinale hinausgekommen. Die Partie gegen Brouwer findet am Dienstag statt.

In einem deutschen Duell treffen in der ersten Runde Dominik Koepfer und Oscar Otte aufeinander. Außerdem spielt Daniel Altmaier gegen den Australier Aleksandar Vukic, Yannick Hanfmann gegen den an Nummer neun gesetzten Taylor Fritz aus den USA und Maximilian Marterer gegen den Kroaten Borna Gojo.

Bei den Damen bekommt es Vorjahres-Halbfinalistin Tatjana Maria zum Auftakt mit der Rumänin Sorana Cirstea zu tun. Ein schweres Los erwischte Jule Niemeier. Die 23 Jahre alte Dortmunderin, die zuletzt in Berlin wegen einer Handverletzung aufgeben musste, spielt in der ersten Runde gegen die French-Open-Finalistin Karolina Muchova aus Tschechien. Außerdem tritt Anna-Lena Friedsam gegen die Amerikanerin Alycia Parks an. Tamara Korpatsch, die als Lucky Loserin nach eigentlich verpasster Qualifikation noch ins Hauptfeld gerutscht ist, spielt gegen die kanadische Qualifikantin Carol Zhao.