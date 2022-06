Nastasja Schunk ist bei ihrer Premiere im Hauptfeld des Grand-Slam-Turniers von Wimbledon in der ersten Runde ausgeschieden. Die 18-Jährige aus Altrip, die sich über die Qualifikation in den Rasenkassiker in London gekämpft hatte, unterlag der leicht favorisierten 34-jährigen Rumänin Mihaela Buzărnescu 4:6 und 2:6.