Im Verfahren um den Mord an einer 17-Jährigen am Ludwigshafener Willersinnweiher im März 2020 ist es zu einer neuen Justiz-Panne gekommen: Der am Pfälzer Oberlandesgericht in Zweibrücken für den Fall zuständige Senat hat seinen Vorsitzenden wegen Befangenheits-Verdacht von den weiteren Entscheidungen ausgeschlossen. Der Jurist hatte zuvor selbst darauf aufmerksam gemacht, dass es Zweifel an seiner Neutralität geben könnte. Nun müssen seine Kollegen einen Ersatz-Richter einbeziehen und dann entscheiden, ob ein bereits als Mörder zu zehn Jahren Haft verurteilter 19-Jähriger einstweilen im Gefängnis bleibt. Das wollen sie frühestens am Freitag tun.

Erneut ins Gefängnis gebracht

Dem 19-Jährigen war in Frankenthal der Prozess gemacht worden, das Urteil gegen ihn fiel Anfang August. Allerdings ist es noch nicht rechtskräftig. Weil sich das Verfahren gegen ihn schon so lange hinzieht, entschied das Zweibrücker Oberlandesgericht im Oktober: Er muss freigelassen werden, bis die Justiz eine endgültige Entscheidung über seine Strafe getroffen hat. Am 11. November ließen ihn Frankenthaler Richter dann aber erneut ins Gefängnis bringen: Aufgrund neuer Ermittler-Erkenntnisse befürchteten sie, das er erneut eine Frau töten könnte.

Der Zweibrücker Senatsvorsitzende hat nun eingeräumt, dass er vor diesem Schritt Kontakt mit den Frankenthaler Kollegen über diesen neuen Vorstoß gesprochen hatte. Das Problem daran: Er hätte nun eine Entscheidung überprüfen müssen, auf die er zuvor selbst hinter den Kulissen Einfluss gehabt haben könnte.