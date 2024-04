Im Revisionsverfahren wegen der Ermordung und Vergewaltigung eines damals 14-jährigen Mädchens im Jahr 2020 sowie des sexuellen Missbrauchs von drei minderjährigen Mädchen im Jahr 2019 ist ein heute 21-jähriger Mann aus Ludwigshafen von der 3. Großen Strafkammer des Landgerichts Frankenthal erneut schuldig gesprochen worden. Wie im ersten Verfahren lautete das Urteil auf 10 Jahre Jugendhaft. Jedoch hat das Gericht dieses Mal den Vorbehalt der Sicherungsverwahrung angeordnet.

Bereits in einem ersten Prozess war der Angeklagte im Juli 2022 von einer Jugendkammer des Landgerichts Frankenthal schuldig gesprochen worden, im März 2020 ein 17-jähriges Mädchen am Ludwigshafener Willersinnweiher vergewaltigt und erwürgt zu haben. Verurteilt wurde er auch dafür, schon ein Jahr zuvor 2019 an gleicher Stelle drei minderjährige Mädchen vergewaltigt und dabei teilweise gewürgt haben. Zwei der Mädchen waren damals erst 13 Jahre, ein weiteres 14 Jahre alt. Deshalb lautete der Vorwurf in diesem Fall nicht auf Kindesmissbrauch, sondern auf Vergewaltigung.

Nachdem der Bundesgerichtshof (BGH) Mitte 2023 Teile des Urteils aufgehoben hatte, in denen es um die mögliche Vergewaltigung des damals 14-jährigen Mädchens ging, musste dieser Anklagepunkt noch einmal neu verhandelt und das gesamte Strafmaß neu festgesetzt werden. Im November 2023 begann vor einer anderen Kammer des Landgerichts das Revisionsverfahren. Vom Vorwurf der Vergewaltigung gab es für den Angeklagten erneut einen Freispruch. Als Strafmaß verhängte das Gericht wiederum die maximal mögliche Jugendstrafe von 10 Jahren Haft.

Der Vorbehalt der Sicherungsverwahrung im neuen Urteil bedeutet, dass der Verurteilte nach Verbüßung der Haft in einer sozialtherapeutischen Einrichtung nicht automatisch freikommt. Sie wird immer dann angeordnet, wenn von der Gefahr von Wiederholungstaten ausgegangen wird.