In ihrem „Farm-to-Fork“-Konzept werde die EU-Kommission am Mittwoch voraussichtlich das Ziel formulieren, den Ökolandbau europaweit von derzeit 7,5 Prozent auf 25 Prozent der landwirtschaftlichen Flächen auszuweiten. Außerdem soll der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln um die Hälfte reduziert werden. Das sagten am Dienstag die Pfälzer CDU-Politikerin Christine Schneider und der Baden-Württemberger Norbert Linz, beide Mitglieder der EVP im EU-Parlament. Unklar sei noch, welcher Zeitraum für die Reduzierung des Pestizideinsatzes als Basis genommen werde. Beide kritisierten den geplanten Vorstoß. „Wir wehren uns dagegen, dass ausschließlich der Öko-Landbau als nachhaltig eingestuft wird“, sagte Schneider. Das „Farm-to-Fork“-Konzept ist ein wesentlicher Teil des „Green Deal“ zum Klimaschutz.

Zum Plus-Artikel geht’s hier