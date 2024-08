EIn Wildschwein hat sich in einem Pool am Freitag in Lambrecht (Kreis Bad Dürkheim) ein nächtliches Bad genehmigt. Nach Angaben der Polizei Neustadt sei das Tier gegen 4.10 Uhr in dem Schwimmbad beobachtet worden, habe allerdings vor Eintreffen der herbeigerufenen Beamten die Flucht in den angrenzenden Wald angetreten. Laut Pressemitteilung war das Wildschwein über die Poolleiter aus dem Wasser geklettert und weggelaufen. Bereits am Sonntagmorgen hatte ein ähnlicher Vorfall für Schlagzeilen gesorgt, weil Wilschweine im Rheinstrandbad in Karlsruhe im Wellenbecken Abkühlung gesucht hatten. Ein Video der Tiere, wie sie genüsslich durchs Wasser strampeln, machte daraufhin im Internet die Runde.