Der Wild- und Wanderpark in Silz (Kreis Südliche Weinstraße) öffnet am Donnerstag wieder seine Pforten. Die neuen Corona-Regeln erlauben es seit dem 1. März, dass Zoos und Tierparks ihre Außengelände für Besucher zugänglich machen dürfen. Da die konkreten Vorgaben aber erst am Freitag bekanntgegeben wurden, schaffte der Landkreis SÜW, dem der Park gehört, die Umsetzung nicht bis Montag. Nun aber sei das Hygienekonzept ausgearbeitet, berichtet Kreissprecherin Anna-Carina Hagenkötter. Kompliziertester Punkt: die vorgeschriebene Online-Buchung, um die Besucherzahl zu regulieren. „Das Ticketsystem ist gerade noch im Aufbau, aber spätestens am Donnerstagvormittag wird es freigeschaltet“, verspricht sie. Das Online-System dafür hat das Team des Parks kurzfristig auf die Beine gestellt. Die Tickets können unter www.wildpark-silz.de erworben werden. Bis auf Weiteres können täglich 1000 Personen den nahezu 40.000 Quadratmeter großen Park besuchen. Im Eingangsbereich und an stark frequentierten Orten gilt Maskenpflicht. Landrat Dietmar Seefeldt ist froh: „Planungssicherheit zu haben, hilft dem Park in einem ersten Schritt weiter. Eine Öffnung ist aus finanzieller Sicht wichtig, insbesondere weil unabhängig davon weiterhin Kosten für die Tierpflege und das Futter anfallen.“