Der Wild- und Wanderpark freut sich über Nachwuchs: Drei junge Wölfe bereichern seit Juni den Silzer Park. Aus diesem Anlass veranstaltet dieser am Sonntag ein ganztägiges Wolfsfest für Jung und Alt. Neben Informationen rund um das Wolfsrudel sind Bastel- und Mitmachstationen für Kinder geplant. Laut Geschäftsführer Daniel Kraus ist das Trio seit 2014 die ersten Wolfsjungen, die im Park geboren wurden. Deswegen sei das Parkteam stolz und wolle den Nachwuchs feiern. Und noch ein weiterer Grund zu feiern: Die Gaststätte am Wild- und Wanderpark bietet zum einjährigen Bestehen zusätzliche Speisen an.