Das dürfte alle Kinder und Eltern mit Corona-Lagerkoller freuen: Der Wild- und Wanderpark in Silz ist ab Dienstag, 21. April, wieder geöffnet und freut sich von 9 bis 18 Uhr auf Gäste. Möglich machen die Wiedereröffnung die jüngst beschlossenen Corona-Lockerungen. Allerdings haben die Behörden Einschränkungen festgelegt, um die Abstands- und Hygienevorschriften einzuhalten. Der Spielplatz, der Streichelzoo, der Aussichtsturm für das Wolfsgehege und die Grillhütte sind gesperrt, informiert Geschäftsführer Daniel Kraus. Für die Besucher werden Desinfektionsmittel in der Nähe der Sanitäreinrichtungen bereitgestellt. Der Park darf nur alleine, mit einer weiteren nicht im Haushalt lebenden Person oder im Kreis der Angehörigen des eigenen Hausstands besucht werden. Kontakt zu anderen ist auf ein absolutes Minimum zu reduzieren. Außerdem muss der Mindestabstand von 1,50 Meter eingehalten werden. An mehreren Stellen im Park werden Hinweisschilder mit Hygiene- und Verhaltensregeln angebracht. Da der Park mit seinen 100 Hektar Fläche sehr groß ist, wird es zunächst keine maximale Einlasszahl geben. „Sollte sich herausstellen, dass es zu Problemen kommt, wird nachgesteuert“, so Kraus.

Absperrbänder und Markierungen auf dem Boden werden den Besucherstrom vom Parkplatz in den Park lenken.