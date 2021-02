Das Gesundheitsamt Bad Dürkheim hat 12 neue Corona-Fälle festgestellt: Acht Neuinfektionen gab es im Landkreis DÜW, vier in der Stadt Neustadt. Dabei sind in Neustadt drei weitere Infektionen mit der britischen Virusvariante nachgewiesen worden, sodass Stand Donnerstagnachmittag bislang neun Fälle mit dieser Mutante offiziell bekannt sind, im Kreis Bad Dürkheim sind bislang 15 Fälle der Virusvariante bekannt.

Die Inzidenzwerte sind leicht gesunken, also die Anzahl der Neuinfizierten auf 100.000 Einwohner in sieben Tagen. Lag sie am Mittwoch noch bei 75,1, wurde am Donnerstag der Wert 67,6 angegeben. Im pfalzweiten Vergleich ist allerdings nur der Landkreis Germersheim mit dem Inzidenzwert von 113,2 höher. RHEINPFALZ-Leser hatten sich an die Redaktion gewandt mit der Frage, wieso das so ist. Auf Anfrage teilt das Gesundheitsamt DÜW mit, dass die erhöhten Inzidenzzahlen aus Neustadt im Zusammenhang mit zwei Großfamilien stehen, deren Mitglieder an Covid-19 erkrankt beziehungsweise in Quarantäne sind. „Aufgrund der geringen Einwohnerzahl in Neustadt führt eine Ansteigen der Positiv-Getesteten schnell zu erhöhter Inzidenz.“

Das Gesundheitsamt in Landau hat am Donnerstag 15 neue Corona-Infektionen an das Landesuntersuchungsamt übermittelt. Betroffen sind Menschen aus Landau und dem Kreis SÜW. In der Südpfalz sind zudem zwei Todesfälle zu beklagen, die im Zusammenhang mit Corona stehen.