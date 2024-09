Das Pfaff-Quartier in Kaiserslautern soll autoarm werden. Autos werden nicht ganz verbannt, sie sollen aber nicht mehr den Straßenraum dominieren und deshalb in Parkhäusern oder Tiefgaragen verschwinden. Derzeit laufen Abstimmungen mit dem Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) für sieben sogenannte Mobilitätsstationen auf dem Gelände, mit Flächen für Carsharing-Fahrzeuge und Mieträder, auch Lastenräder sind zum Verleih vorgesehen. Sozusagen als Initialzündung soll demnächst eine Verleihstation direkt an der Pforte für die blauen Nextbike-Räder kommen. Im Nahverkehrsplan ist eine neue Buslinie vorgesehen, die vom Hauptbahnhof auf den Bännjerrück verkehrt, mit Stopp am Pfaff-Gelände.

