Einen 31-Jährigen, der einer Sexualstraftat in Haft gesessen hatte und zwischenzeitlich auf freiem Fuß war, hat die Staatsanwaltschaft Frankenthal jetzt wieder in Haft nehmen lassen. Begründung: Der Mann hatte mehrmals gegen seine Auflagen verstoßen, sich von Kindern und Jugendlichen fernzuhalten.

Der Mann sei 2019 zu einer Haftstrafe verurteilt und 2022 aus dem Gefängnis entlassen worden. Seitdem sei er unter Führungsaufsicht gewesen und in ein Programm für besonders rückfallgefährdete Straftäter aufgenommen worden. Polizisten hätten ihn überwacht, ihn regelmäßig kontaktiert und mit ihm gesprochen.

Am 26. Juni sei er dann erwischt worden, wie er in Ludwigshafen eine 13-Jährige ansprach, so der Leitende Oberstaatsanwalt Hubert Ströber in der Mitteilung. Daraufhin habe es einen richterlichen Erlass gegeben, den Mann für eine Woche aus dem Verkehr zu ziehen, was auch geschehen sei. Wieder in Freiheit habe er allerdings weiter die Nähe von Kindern und Jugendlichen gesucht; baden-württembergische Polizisten hätten ihn in Weinheim beobachtet, wie er zwei Mädchen im Alter von 13 und 16 Jahren angesprochen habe. Am 19. August sei er daher nach einer erneuten richterlichen Anordnung wieder in Gewahrsam genommen worden. Die Staatsanwaltschaft stellte dann den Antrag auf einen Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des Verstoßes gegen Weisungen während der Führungsaufsicht. Als Haftgrund sei Flucht- und Verdunklungsgefahr angenommen worden, erläutert der Staatsanwalt. Der Mann sei daher am 23. August in ein Gefängnis gebracht worden.