[aktualisiert 11 Uhr]Aufgrund eines Polizei- und Rettungseinsatzes bei Mannheim-Seckenheim verkehrten am Mittwochmorgen von 8.45 Uhr an keine Züge zwischen Mannheim und Heidelberg. Die Stecke blieb bis 11 Uhr gesperrt, wie die Bahn auf Twitter mitteilte. Ein Ersatzverkehr mit Bussen brachte die Fahrgäste an ihr Ziel.

+++Beendet+++

⚕️Ärztliche Versorgung zw. #EdingenNeckarhausenMannheimFriedrichsfeld und #Mannheim ist beendet. Streckensperrung aufgehoben. Die Züge fahren wieder geplant. Bis sich der Bahnverkehr wieder normalisiert #Folgeverspätungen und kurzfristigen #Fahrtausfällen. — DB Regio AG - Mitte (@Regio_Mitte) June 9, 2021