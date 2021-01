Es nimmt kein Ende. Wieder waren Verkehrsrowdys auf einem Sportplatz in der Verbandsgemeinde Bad Bergzabern unterwegs und haben den Rasen kaputt gemacht. In November hatte es den Platz in Barbelroth getroffen. Damals waren vier junge Männer mit einem Opel Corsa über das Grün gerast, nachdem sie ein entsprechendes Video im Internet gesehen hatte. Einer der Verwüstenden hatte sich danach seiner Mutter offenbart, die die Polizei verständigte. Alle vier zeigten sich reumütig und standen für den Schaden gerade. Und nun wurde wieder ein Sportplatz als Rennstrecke missbraucht. Diesmal musste der Steinfelder Rasenplatz herhalten, der sich aktuell in eine Schneepiste verwandelt hat. Sowohl in der Nacht auf Samstag als auch in der Nacht auf Sonntag sollen auf diesem widerrechtlich Autos unterwegs gewesen sein, wie der Polizei gemeldet wurde. Zeugen beobachteten zwei Fahrzeuge, die kreisrund auf dem Platz drifteten und deutliche Spuren im schneebedeckten Untergrund hinterließen. Inwieweit ein Sachschaden entstanden ist, das könne erst nach Abtauen des Platzes beurteilt werden, erklärt die Polizei. Eine vierstellige Summe könne aber durchaus möglich sein. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang vor den Gefahren solch eines bewusst herbeigeführten Kontrollverlustes über das Fahrzeug. Der könne Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren nach sich ziehen. Die Polizei bittet um Hinweise zur Identifizierung der Fahrer unter Telefon 06343 9334-0 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de.