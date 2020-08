Mit Beginn der Sommerferien in Baden-Württemberg gibt es Änderungen im innerstädtischen Schienennetz von Karlsruhe. So ist der Bereich vom Entenfang bis zum Mühlburger Tor aktuell in beiden Richtungen wegen Bauarbeiten gesperrt. Davon betroffen sind auch die Stadtbahnlinien aus und in Richtung Wörth und Germersheim (S5, S51). Diese Linien fahren von Wörth kommend ab dem Lameyplatz über das Mühlburger Feld und den Kühlen Krug über die Schillerstraße zum Mühlburger Tor und von dort über die übliche Strecke durch die Innenstadt. Die Umleitung gilt auch für die Gegenrichtung. Nicht von Schienenfahrzeugen befahren werden kann auch die Strecke vom Entenfang nach Rheinstetten. Hier werden wie zwischen Entenfang und Mühlburger Tor Busse eingesetzt. Die Bauarbeiten sollen bis zum 13. September andauern.