Die nächste Spielabsage für die Adler Mannheim wegen mehrer Corona-Fälle bei Gegner: Weil die Fishtown Pinguins behördlich angeordnet in Teamquarantäne müssen, wird die für Freitag in der SAP-Arena geplante Partie verlegt. Ein Termin steht noch nicht fest. Ob die Adler zwei Tage später in Bremerhaven antreten können, ist noch offen. Das Virus hat die Deutsche Eishockey-Liga weiter im Griff. Für die Adler war es schon die vierte coronabedingte Spielabsage.