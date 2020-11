Eine Handvoll Schrauben, die am Sonntag im Bereich der Asselheimer Ampelkreuzung gefunden wurde, beschäftigt die Polizei. Vermutlich mit Absicht seien die circa fünf Zentimeter langen Schrauben auf die Fahrbahn geworfen worden. Ermittelt wird deshalb wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr – einer Straftat, die mit einer Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe geahndet werden kann. Bereits am vergangenen Donnerstag lagen Schrauben und Nägel in Asselheim auf der Fahrbahn. Die Polizei Grünstadt bittet um Hinweise per E-Mail an pigruenstadt@polizei.rlp.de oder unter Telefon 06359-93120.