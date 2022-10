Die Gesundheitsämter melden seit Donnerstag 199 Neuinfizierte mit Covid-19 in der Südpfalz, wieder mehr als am Tag zuvor. Es sind 118 neue Fälle in Landau und an der Weinstraße sowie 81 im Kreis Germersheim. Die Sieben-Tage-Inzidenz: 441,2 in Landau, 456,5 im Kreis SÜW und 447 im Kreis Germersheim.