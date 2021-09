Es wird die größte Kulisse im Fritz-Walter-Stadion bisher in dieser Saison: Rund 14.000 Karten hat Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern für sein Heimspiel an diesem Samstag (14 Uhr, Magenta Sport, Liveblog auf rheinpfalz.de) gegen den formstarken Zweitliga-Absteiger VfL Osnabrück abgesetzt. Tickets gibt es beim FCK online noch bis Samstagvormittag. Tageskassen öffnen noch keine.

Echte Kraftprobe gegen formstarke Osnabrücker

Der FCK hat unter Trainer Marco Antwerpen noch kein Heimspiel verloren: eine echte Kraftprobe, eine reizvolle Standortbestimmung am „Betze“. Dort gilt erstmals die 2G-plus-Regel gemäß der aktuellen Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes.

Felix Götze für „etwa 30 Minuten“ bereit

Aller Voraussicht nach läuft beim FCK, aktuell Tabellen-16., gegen den Klassement-Dritten die identische Startelf auf wie am Sonntag beim wichtigen 2:0-Auswärtssieg in Lotte beim SC Verl. Diese personelle Konstanz habe man sich ja lange gewünscht, betonte Trainer Antwerpen am Freitagnachmittag. Vor allem wegen der Verletztenmisere und aufgrund von Sperren war das indes kaum möglich.

Den FCK-Kader ergänzt Defensivspieler Felix Götze, der nach am 15. August erlittener schwerer Kopfverletzung und Reha wohl für „etwa 30 Minuten“ bereit sein dürfte, wie Antwerpen ausführte. Kapitän Jean Zimmer fehlt weiter wegen einer Rücken-/Oberschenkelverletzung.