Im Juni hatte die Sängerin wegen starker Schmerzen mehrere Konzerte absagen müssen. Wenig später schrieb sie auf Instagram: „Langsam wieder aufm Damm“. Nun fiel ein weiterer Auftritt aus.

Die Musikerin Lena Meyer-Landrut hat einen weiteren Auftritt krankheitsbedingt abgesagt. Sie sollte am Sonntag beim Festival Ansbach Open in Mittelfranken auf der Bühne stehen. „Aufgrund eines medizinischen Notfalls kann Lena heute Abend leider nicht bei uns in Ansbach auftreten“, teilten die Organisatoren des Festivals auf ihrer Internetseite mit. Die Sängerin Leony werde dafür eine verlängerte Einzelshow spielen.

Nach der Absage mehrerer Konzerte hatte Meyer-Landrut (33) Anfang Juli auf Instagram geschrieben: „Langsam wieder aufm Damm. - Einige Tage Pause und Ruhe mussten sein.“ Sie bedankte sich für Genesungswünsche. Meyer-Landrut ist derzeit eigentlich mit ihrem neuen Album „Loyal to myself“ auf Tournee.

Die Organisatoren des Festivals Ansbach Open (19.-21.7.) schrieben: „Wegen einer möglichen, partiellen Rückerstattung melden wir uns in den kommenden Tagen und bitten um Verständnis sowie Geduld. Jetzt wünschen wir Lena erst einmal gute Besserung und Leony und euch eine tolle Show zum Abschluss der Ansbach Open.“