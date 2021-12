Innenminister Roger Lewentz (SPD) hat für diesen Donnerstag erneut zu einem landesweiten Corona-Kontrolltag aufgerufen. Die Polizei und die kommunalen Ordnungsbehörden überprüfen dabei besonders intensiv die Einhaltung der seit Anfang Dezember geltenden 29. Corona-Bekämpfungsverordnung. „Landesweite Kontrolltage sensibilisieren für die Schutzmaßnahmen“, sagte Lewentz.

Bei einem solchen Kontrolltag waren Anfang Dezember rund 6500 Menschen kontrolliert und unter anderem mehr als 800 Verstöße gegen die Maskenpflicht festgestellt worden. Über die Erfahrungen am zweiten Kontrolltag im Dezember informiert der Minister am Nachmittag (14.30 Uhr) in Mainz.