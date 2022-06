Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat auch ihr drittes Spiel in der Nations League nicht gewinnen können. In Ungarn kam das Team von Bundestrainer Hansi Flick am Samstagabend nicht über ein enttäuschendes 1:1 (1:1) hinaus. Zsolt Nagy brachte die Gastgeber in Budapest bereits in der 6. Minute in Führung. Mehr als der schnelle Ausgleich durch Jonas Hofmann (9.) gelang Flicks Mannschaft in einer über weite Strecken zerfahrenen Partie nicht. Zuvor hatte es auch gegen Italien und England jeweils nur zu einem 1:1 gereicht. Am vierten Spieltag der Nations League empfängt die DFB-Auswahl am Dienstag in Mönchengladbach Europameister Italien.