Dass ein verurteilter Mörder auf freiem Fuß ist, weil der Prozess zu lange gedauert haben soll, war für viele schwer erträglich. Jetzt ist der Ludwigshafener, der nach Ansicht des Gerichts im März 2020 am Willersinnweiher eine 17-Jährige aus Frankenthal vergewaltigt und getötet hat, wieder in Haft. Ermittler hatten konkreten Anlass zu der Sorge, dass er erneut eine Frau töten könnte. Mehr dazu lesen Sie hier.

Über 50 soziale Einrichtungen haben sich in Mannheim wegen steigender Kosten mit einem Hilferuf an die Öffentlichkeit gewandt. Es drohten zahlreiche Schließungen und Insolvenzen. Die Konsequenzen für Mitarbeiter, aber auch für die betreute Menschen, wären immens. Weitere Informationen gibt’s hier.

Nach der tödlichen Messerattacke am 18. Oktober in Ludwigshafen-Oggersheim war Johannes Freundorfer einer der Ersten am Tatort. Zwei Wochen zuvor hat er die Leitung der Polizeiinspektion 2 in Oppau übernommen. Wie verarbeiten Beamte das Erlebte? Wie führt man 120 Kollegen? Darüber hat Steffen Gierescher mit dem 39-Jährigen gesprochen. Das Interview finden Sie hier.

Experten erwarten in diesem Jahr erheblich mehr Grippefälle. Seit Oktober können auch Apotheken gegen Influenza impfen. Wir haben uns in Speyer umgehört, wo das möglich und wie die Resonanz ist. Zum Artikel geht’s hier.

Fast zehn Jahre ist es her, dass bei einem Benefizabend in Harthausen mehr als 25.000 Euro für ein Brunnenbauprojekt in Afrika zusammengekommen sind. Auf die Hilfsbereitschaft folgte allerdings auch eine Verleumdungskampagne gegen die Initiatoren. Was aus den Brunnen geworden ist, lesen Sie hier.