Ein Drittel der Stimmberechtigten in der Verbandsgemeinde Edenkoben hat schon vor der am Sonntag bevorstehenden Stichwahl zwischen den beiden Bürgermeisterkandidaten Daniel Salm (FWG) und Eberhard Frankmann (CDU) sein Kreuzchen gesetzt. Das teilt die Verwaltung auf Nachfrage mit. Die Briefwahlquote beträgt genau 33,7 Prozent. Sie könnte sich aber noch erhöhen. Je nachdem, wie viele Wahlunterlagen bis dahin noch eintreffen. Zumal bis Freitagabend noch knapp 11.000 Stimmberechtigte die Unterlagen zur Briefwahl abholen können. Alternativ kann am Sonntag in 21 Wahllokalen votiert werden, die wie im ersten Wahlgang Mitte Januar von 8 bis 18 Uhr geöffnet haben werden. Die Wahlbeteiligung lag damals bei 45 Prozent. Die Ergebnisse werden am Sonntag ab 18 Uhr wieder online auf der Webseite der Verbandsgemeinde publiziert.

In der ersten Runde hatte Salm mit 38 Prozent der Stimmen die Nase vorne, Frankmann schenkten 28 Prozent das Vertrauen. Innerhalb der vergangenen beiden Wochen haben sie insbesondere in den Gemeinden für sich geworben, in denen die beiden Mitbewerber Roland Pister (SPD) und Thorsten Rothgerber (Grüne) viele Stimmen ergattert hatten.