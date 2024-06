In der Nacht auf Mittwoch ist in ein Geschäft in der Kuseler Bahnhofstraße eingebrochen worden. Nach Angaben der Polizei beobachtete eine Zeugin gegen 4 Uhr, wie zwei Unbekannte die Glastür des Geschäftes einschlugen und Gegenstände im zweistelligen Wert erbeuteten. Es entstand ein Sachschaden im niedrigen vierstelligen Wert. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Besonders schweren Fall des Diebstahls eröffnet. Zeugen, die die Tat beobachtet haben können sich unter der 06381 9190 oder unter pikusel@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Kusel in Verbindung zu setzen.

Dies ist der zweite Einbruch in ein Geschäft in der Bahnhofstraße innerhalb der vergangenen zwei Wochen. Drei Jugendliche im Alter zwischen 14 und 15 Jahren nahm die Polizei bereits am 13. Juni fest.