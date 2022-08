Manchmal geht es dann doch schneller, als es selbst der erfahrenste Manager-Hase annehmen kann. Am Mittwoch noch hatte Thomas Hengen sich skeptisch gezeigt, was eine weitere Spielerverpflichtung in diesen Tagen angehe. Tags darauf dann wurde auch der Geschäftsführer positiv überrascht, denn der 1. FC Kaiserslautern realisierte doch einen Wunschtransfer: Philipp Klement, der seit 2019 beim VfB Stuttgart unter Vertrag stand, unterzeichnete ein Arbeitspapier auf dem Betzenberg. Über die Laufzeit des Kontraktes machte der Klub wie üblich keine Angabe.

Der offensive Mittelfeldspieler war bis zum 30. Juni 2023 an den VfB gebunden, spielte im Ländle aber keine Rolle mehr. Zuletzt war er für ein halbes Jahr an den SC Paderborn verliehen, für den er schon in der Saison 2018/19 spielte. Damals erzielte Klement 16 Tore und bereitete deren sechs vor. Die Ostwestfalen stiegen als Vizemeister hinter dem 1. FC Köln auf. In der Rückserie der vergangenen Runde erzielte er für den SCP zwei Tore in elf Partien. Vier Assists kamen hinzu. Der 29-jährige Linksfuß war von 2004 bis 2011 beim FCK ausgebildet worden.

Zum Abschluss seiner ersten Zeit in Kaiserslautern wurde er mit der U19 im Jahr 2011 Meister der A-Junioren-Bundesliga Süd/Südwest und nach einer Niederlage gegen den VfL Wolfsburg im Finale um den deutschen Titel Vizemeister. Nun schließt sich der Kreis.

Die Relegation entfacht das Feuer von Neuem

„Ich freue mich auf die Aufgabe hier und darauf, endlich auch für die Profis des FCK zu spielen. Schon als ich beim Relegationsspiel gegen Dynamo Dresden als Zuschauer auf dem Betze war, kam bei mir der Gedanke auf, wieder das FCK-Trikot anzuziehen“, sagte Klement. „Als dann die Anfrage aus Kaiserslautern kam, musste ich nicht lange überlegen.“

Thomas Hengen war happy. „Mit Philipp Klement bekommen wir einen erfahrenen Spieler, der im Mittelfeld flexibel einsetzbar ist und der durch seine Spielintelligenz, Handlungsschnelligkeit und Ballsicherheit auf dem Platz überzeugt“, sagte der Geschäftsführer. Klement sei nicht nur torgefährlich, sondern auch ein guter Vorbereiter. Zudem verfüge er über eine hohe Qualität bei Standards. Er komme aus der Pfalz, kenne den FCK aus seiner Jugendzeit und wisse, was am Betzenberg gefordert sei.