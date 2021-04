Die Infektionszahlen im Stadt- und Landkreis steigen weiter. Am Mittwoch lag die 7-Tage-Inzidenz bei 163,3. Laut Mitteilung des Landratamts liege ein „diffuses Infektionsgeschehen ohne Hotspots oder größeren einzelnen Ausbrüchen“ vor. Deshalb tritt ab Donnerstag, 15. April, erneut eine Ausgangsbeschränkungen in Kraft. Von 21 bis 5 Uhr an darf das Haus nur mit triftigem Grund verlassen werden. Die Regel gilt vorerst bis 29. April.